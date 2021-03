Ordnungsamt schließt erneut Restaurant: Gäste flüchten

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nur einen Tag nach der Schließung eines Restaurants in Düsseldorf sind der Inhaber und eine Kellnerin bei der Kontrolle durch das Ordnungsamt erneut erwischt worden. Laut Mitteilung der Stadt von Montag saßen bei der Nachkontrolle am Freitag sechs Gäste an einem Tisch, obwohl im Corona-Lockdown niemand bewirtet werden darf. Die Gäste flüchteten über einen Hinterausgang und versteckten sich mit Weinflaschen und Gläsern in einem Holzverschlag. Alle wurden von den Einsatzkräften festgesetzt.

Von dpa