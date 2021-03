Düsseldorf (dpa/lnw) - Der Mordprozess um den Tod einer fünffachen Mutter in Düsseldorf steht vor dem Abschluss. Nach Angaben des Landgerichts könnte das Verfahren am heutigen Tag (10.00 Uhr) mit einem Urteil zu Ende gehen. Angeklagt ist ein 49 Jahre alter Sohn des Opfers.

Der Serbe soll seine 62-jährige Mutter Ende April 2017 im Schlaf umgebracht und ihre Leiche zerstückelt haben. Die Leichenteile waren im Keller des Düsseldorfer Mehrfamilienhauses entdeckt worden, in dem die Frau bis zu ihrem Tod wohnte.

Der Angeklagte hatte beim Prozessauftakt seine Unschuld beteuert. Er hatte sich nach der Tat in seine serbische Heimat abgesetzt und war Anfang 2020 in Kroatien gefasst worden. Das Gericht hatte in einer Zwischenbilanz nicht ausgeschlossen, dass der jüngere Bruder des Angeklagten an der Tat beteiligt gewesen sein könnte.

© dpa-infocom, dpa:210315-99-834253/2