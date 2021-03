Nach Rangnick-Vorstoß: Zoff im Aufsichtsrat von Schalke 04

Hintergrund ist der Vorstoß einer Gruppe aus Wirtschaft und Politik im Verbund mit Aufsichtsrat Stefan Gesenhues, die nach Auffassung von Buchta eigenmächtig den früheren Schalker Trainer Rangnick für eine Aufgabe im Club kontaktiert hatte. Gesenhues habe auf der jüngsten Aufsichtsratssitzung darüber informiert, dass die Gruppe bereits gewisse Konditionen ausgehandelt habe und dabei auch Eckpunkte zur Gehaltsfrage und zur Laufzeit umrissen hätte, sagte Buchta.

Weil, so der Aufsichtsratschef, in diesem Zusammenhang diese Gruppe «Kontakt zu Sponsoren aufgenommen und ihnen in mindestens einem Fall nahegelegt haben soll, ihre Engagements zu überdenken, um Druck auf den Verein auszuüben», nannte Buchta dieses Verhalten «vereinsschädigend».

Unabhängig von dem Vorgehen durch «eine nicht-legitimierte Gruppe» will der Aufsichtsrat nun Gespräche mit Ralf Rangnick über ein Engagement führen, wenn der 62-Jährige nicht im Fokus des Gremiums bei der Suche noch einen Sportvorstand gestanden hatte. «Wir hatten Ralf Rangnick nicht angesprochen, weil wir meinten, wir könnten ihm nicht die Rahmenbedingungen bieten, wie er sie in Leipzig und Hoffenheim hatte», sagte Buchta.

© dpa-infocom, dpa:210316-99-838592/2