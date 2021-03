Wechselhaftes Wetter in Nordrhein-Westfalen erwartet

Düsseldorf (dpa/lnw) - In den kommenden Tagen wird das Wetter in Nordrhein-Westfalen wechselhaft. Das Land liegt zwischen einem Hoch über der Biskaya und einer Tiefdruckzone über Nord- und Osteuropa, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Daher ströme feuchte und kühlere Meeresluft nach NRW. Am Dienstag bleibt es noch meist trocken, bereits am Mittwoch ziehen aber dichte Wolken auf. Örtlich fällt dann Regen, im Bergland Schnee. Im Laufe des Tages sollen die Schauer nachlassen. Die Temperaturen liegen zwischen vier und neun Grad.

