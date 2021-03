Ministerium: Bislang drei Gefangene in NRW geimpft

Düsseldorf (dpa/lnw) - In NRW wurden mit Stand vergangener Woche drei Strafgefangene mit höchster Priorität geimpft. Insgesamt gebe es in dieser Stufe landesweit 28 Gefangene. Mit «hoher Priorität» seien es 1870, mit «erhöhter» 2921 - das geht aus einem Bericht des Justizministeriums an den Landtag hervor.