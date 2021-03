Nur ganz wenige haben zweite Astrazeneca-Spritze

Düsseldorf (dpa/lnw) - Mit dem Impfstoff von Astrazeneca haben in Nordrhein-Westfalen bisher 368 160 Menschen eine Erstimpfung gegen Corona erhalten. Aber nur ganz wenige davon - 139 Menschen - haben auch schon die zweite Spritze für den vollen Impfschutz bekommen. Das geht aus den am Dienstag veröffentlichten jüngsten Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) hervor. Insgesamt gibt es in NRW aktuell 1 384 577 Erstgeimpfte mit allen drei bislang zur Verfügung stehenden Impfstoffen. Das entspricht 7,7 Prozent der Bevölkerung. Bei den Zweitimpfungen sind es 3,4 Prozent der Bevölkerung. Beide Quoten liegen leicht unter dem Bundesdurchschnitt (8,1 und 3,5 Prozent).

Von dpa