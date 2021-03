Datenschutz-Panne bei Impftermin-Absage im Ennepe-Ruhr-Kreis

Unter anderem hatten Twitternutzer auf die Panne aufmerksam gemacht. Laut Kreis haben einige Betroffene sich zudem an die Datenschutzbeauftragte des Kreises gewandt, die nun die Landesbeauftragte über den Sachverhalt informieren wird.

Landrat Olaf Schade ( SPD ) äußerte Verständnis für die Verärgerung der Betroffenen, stellte sich aber hinter seine Behörde und die Mitarbeiterin, der der Fehler unterlaufen war: «Ohne ihren unermüdlichen Einsatz, ihre Ideen und ihre Kenntnisse stünde das Impfzentrum heute nicht da, wo es steht. Oder mit anderen Worten: Wo an sieben Tagen in der Woche so engagiert gearbeitet wird, da passieren leider auch mal Fehler», teilte er mit. Der «sehr ärgerliche Fehler» sei nicht geeignet, die sehr gute Arbeit aller Beteiligten im Impfzentrum in ein schlechtes Licht zu rücken, so Schade.

