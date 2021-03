Raser überholt Streifenwagen: Ermittlungen wegen Autorennens

Der Wall in Dortmund gilt als Hochburg der Raser- und Tunerszene in Westfalen. Mit Kontrollen und Beschlagnahmungen von Autos und Führerscheinen versucht die Polizei gegen die Raser und die erhebliche Lärmbelästigung vorzugehen. Zuletzt hatte die Stadt zum Lärmschutz in der Nacht Tempo 30 auf dem Wall angeordnet.

© dpa-infocom, dpa:210316-99-843252/2