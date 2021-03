BVB-Stammkraft Guerreiro weiterhin nicht im Training

Darüber hinaus nahmen auch Kapitän Marco Reus und Abwehrchef Mats Hummels noch nicht wieder an den Teameinheiten teil. Beide Profis waren beim 2:0 über Hertha BSC am vergangenen Spieltag verletzt ausgewechselt worden, sollen aber laut ersten Diagnosen in der Partie am kommenden Samstag beim 1. FC Köln (15.30 Uhr) wieder zur Verfügung stehen. Weiterhin keine Option ist der angeschlagene Angreifer Jadon Sancho.

