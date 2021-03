2020 nur ein Untersuchungshäftling geflohen: Für 28 Minuten

Düsseldorf (dpa/lnw) - Im vergangenen Jahr ist nur ein Gefangener aus dem geschlossenen Vollzug in NRW getürmt. Die Flucht des Untersuchungshäftlings auf dem Weg in ein Krankenhaus war schnell vorbei, wie aus einem Bericht an den Rechtsausschuss des Landtags hervorgeht: Demnach hatte die alarmierte Polizei den Mann nach 28 Minuten wieder eingefangen. Aus dem Offenen Vollzug sind 2020 laut Justizministerium 182 Gefangene entwichen.

Von dpa