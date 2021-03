Sieben-Tage-Inzidenz in NRW steigt weiter an

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Sieben-Tage-Inzidenz als wichtige Kennziffer für Corona-Neuinfektionen nimmt in Nordrhein-Westfalen weiter zu. Das Robert Koch-Institut (RKI) wies am Mittwochmorgen 85,1 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche aus. Am Dienstag war ein Wert von 82,9 gemeldet worden, am Montag hatte er bei 81,2 gelegen. Die Gesundheitsämter meldeten mit 2808 Neuinfektionen binnen eines Tages deutlich mehr Fälle als für Dienstag (1256 Fälle). Im Zusammenhang mit dem Virus wurden 39 weitere Todesfälle registriert.