Einbrecher nascht Süßwaren, bevor er mit Beute verschwindet

Bonn (dpa/lnw) - In Bonn ist ein Unbekannter in eine orientalische Konditorei eingebrochen und hat einige Süßwaren genascht, bevor er mit seiner Beute das Geschäft verließ. Die Spuren am Tatort würden eindeutig darauf hinweisen, dass der Täter sich an den Lebensmitteln zu schaffen gemacht habe, sagte ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen. Der Unbekannte habe sich in der Nacht durch das Auseinanderschieben von Glasscheiben Zutritt zu dem Laden verschafft und einen Laptop geklaut.

Von dpa