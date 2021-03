Elternverband: Landesregierung bei Schulen ohne Plan

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Landeselternschaft hat der NRW-Regierung Planlosigkeit bei der Schulpolitik in der Pandemie vorgeworfen. Nach zwölf Monaten sei fraglich, was im Schulministerium «in der Zeit passiert ist», beklagte der stellvertretende Vorsitzende des NRW-Verbands, Dieter Cohnen, am Mittwoch im ARD-«Morgenmagazin». Dort habe niemand «wirklich einen vernünftigen Plan». Nur ein «paar Tests, die freiwillig sind, deren Wirksamkeit, deren Menge und Anzahl durchaus fragwürdig ist», reichten nicht aus.

Von dpa