Sieben Festnahmen bei Drogengroßeinsatz der Polizei

Essen (dpa/lnw) - Bei einem Großeinsatz gegen den Drogenhandel hat die Polizei in Essen, Oberhausen und Kaarst fünf Männer und zwei Frauen festgenommen. Die Einsatzkräfte fanden vier Cannabisplantagen, 22 Kilogramm Cannabis im Wert von 120 000 Euro und vier Kilogram Amphetamin, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Mittwoch mit. Insgesamt seien zehn Objekte durchsucht worden, heißt es in einer aktuellen Pressemitteilung.

Von dpa