72. Westfälischer Archivtag: Noch wenig Akten digitalisiert

Münster (dpa/lnw) - Bei der Suche nach Spuren aus der eigenen Familiengeschichte müssen Ahnenforscher noch viel Eigeninitiative zeigen. Darauf weist der Chefarchivar des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL), Marcus Stumpf, zum Auftakt des 72. Westfälischen Archivtages am Mittwoch in Münster hin. «Die Leute müssen sich selber in die Akten herein wühlen. Sie müssen angelernt werden, wie sie mit historischen Unterlagen umgehen», sagte Stumpf.

Von dpa