Vier NRW-Kommunen: Förderung für «Projekte des Städtebaus»

Aachen/Berlin (dpa/lnw) - Vier Kommunen in Nordrhein-Westfalen erhalten im Rahmen des Programms «Nationale Projekte des Städtebaus» eine Millionenförderung vom Bund. Aachen, Detmold, Gelsenkirchen und Nideggen (Kreis Düren) seien in diesem Jahr unter den 24 Kommunen, die für ihre zukunftsweisende Stadtentwicklung mit insgesamt rund 75 Millionen Euro unterstützt würden, teilte das Bundesbauministerium am Mittwoch in Berlin mit. Insgesamt hatten sich 98 Städte und Gemeinden aus ganz Deutschland beworben.

Von dpa