Düsseldorf (dpa) - Fortuna Düsseldorfs Clubchef Thomas Röttgermann sieht gute Chancen für eine Rückkehr der Zuschauer in die Fußball-Stadien noch in dieser Spielzeit. «Ich persönlich würde schon wetten, dass wir in dieser Saison noch Spiele mit Zuschauern erleben werden», sagte Röttgermann dem «Express» trotz aktuell steigender Corona-Infektionszahlen.

Von dpa