Kfz-Sparte sorgt bei Rheinmetall für Gewinneinbruch

Düsseldorf (dpa) - Wegen schwacher Geschäfte in seiner Autozulieferer-Sparte ist der Gewinn des Rüstungskonzerns Rheinmetall eingebrochen. Nach Steuern blieb im vergangenen Jahr eine Million Euro übrig, 2019 waren es noch 354 Millionen Euro, wie der Konzern am Donnerstag in Düsseldorf mitteilte. Das lag größtenteils an Abschreibungen auf den Kfz-Bereich. Der Konzern-Gesamtumsatz sackte um sechs Prozent auf 5,9 Milliarden Euro ab. Die Folgen der Corona-Pandemie spielten dabei eine Rolle.

Von dpa