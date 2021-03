38-Jähriger wegen Drogenhandels festgenommen

Köln (dpa/lnw) - Die Polizei hat am Donnerstagmorgen einen wegen Drogenhandels mit Haftbefehl gesuchten und mutmaßlich bewaffneten 38-jährigen Mann in Köln festgenommen. Zudem seien zwei Wohnungen in den Kölner Stadtteilen Buchforst und Westhoven durchsucht worden, teilte die Polizei mit. Gegen den 38-Jährigen werde zudem wegen des Verdachts der Erpressung und der Freiheitsberaubung ermittelt.

Von dpa