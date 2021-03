Kreis Düren erwägt neuen Antrag für Distanzunterricht

Der Kreis Düren hatte in der vergangenen Woche einen Antrag gestellt, die weitere Schulöffnung in den beiden Wochen bis zu den Osterferien auszusetzen. Die Landesregierung lehnte den Antrag ab, so dass seit Montag der weitere Öffnungsschritt an den weiterführenden Schulen landesweit erfolgte. Alle Schüler werden in Wechselmodellen mit dem Lernen zuhause seit Montag auch wieder in den Schulen unterrichtet.

Dürens Landrat Wolfgang Spelthahn (CDU) hatte in einem an die Bürger gerichteten Video in der vergangenen Woche deutlich gemacht, dass weitere Tage des Distanzunterrichts bis zu den Osterferien für die weiterführenden Schulen helfen könnten in der aktuellen Situation und auch dabei, Lösungen in den Schulen vor Ort zu finden.

© dpa-infocom, dpa:210318-99-873608/2