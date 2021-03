Gassigehen: Halter soll auf Halterin geschossen haben

Neuss (dpa) - Ein Streit zwischen Hundehaltern ist in Neuss derart eskaliert, dass ein Schuss gefallen sein soll. Vermutlich aus einer Schreckschusspistole soll das Herrchen dreier großer schwarzer Hunde auf eine andere Hundehalterin geschossen haben, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Sie blieb unverletzt, erstattete aber Anzeige. Dabei gab sie an, in der Vergangenheit mit dem Mann in Konflikt geraten zu sein, weil er sich darüber beschwert hatte, dass sie ihren Hund nicht anleine. Als sie den Unbekannten am Dienstag ansprach, habe er eine schwarze Pistole gezogen und geschossen. Die Polizei hofft, den Schützen mithilfe von Zeugen und Hinweisen finden zu können.

Von dpa