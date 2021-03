Fußballmuseum erkundet Geisterspiel-Ära mit Online-Reportage

Dortmund (dpa/lnw) - Wie klingt und wirkt Fußball ohne Zuschauer in der Corona-Pandemie? Diese Frage hat das Deutsche Fußballmuseum in Dortmund in einer multimedialen Online-Schau auf seiner Homepage erkundet. Das Online-Reportage-Feature «Sound of Silence» ist eine Sammlung von Audiodateien, Fotos und geschriebenen Geschichten über den Fußballbetrieb ohne Fans auf den Stadiontribünen, die seit Donnerstag zugänglich ist.

Von dpa