Aufatmen beim KFC Uerdingen: Grotenburg-Stadion wird saniert

Krefeld (dpa) - Für den KFC Uerdingen ist der Weg zurück in das Grotenburg-Stadion frei. Der Rat der Stadt Krefeld stimmte mit deutlicher Mehrheit der weiteren Sanierung der Heimstätte des Fußball-Drittligisten zu. Damit stehen 16,3 Millionen Euro für eine drittligataugliche Modernisierung der Arena zur Verfügung. «Die Rückkehr in das eigene Stadion ist ein zentraler Baustein für die Zukunftsperspektiven des KFC Uerdingen», wird Insolvenzverwalter Claus-Peter Kruth am Freitag in einer Mitteilung des Vereins zitiert.

Von dpa