NRW-Umweltministerin: Wasser schützen und wertschätzen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nordrhein-Westfalens Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) hat zu einem sorgsamen und bewussten Umgang mit Wasser aufgerufen. «Wasser in ausreichender Menge und guter Qualität ist die Lebensgrundlage für Mensch und Natur», erklärte die Ministerin am Freitag in Düsseldorf anlässlich des Weltwassertages am 22. März. Zugleich sei Wasser die wichtigste natürliche wirtschaftliche Ressource. «Wir sollten jeden Schluck Wasser stets genießen - er ist weit mehr als bloß ein Durstlöscher.»

Von dpa