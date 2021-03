ch der zweite von insgesamt drei Kölner Weihbischöfen, Ansgar Puff , ist am Freitag infolge des am Donnerstag vorgestellten Missbrauchsgutachtens der Kanzlei Gercke & Wollschläger beurlaubt worden. Puff habe Kardinal Rainer Maria Woelki selbst darum gebeten, hieß es.

Der Kölner Strafrechtler Björn Gercke hatte Puff bei der Vorstellung des Gutachtens am Donnerstag zwar nicht genannt. Das Erzbistum wies jedoch darauf hin, dass in dem Gutachten ein ehemaliger Personalchef des Erzbistums aufgeführt werde, der ebenfalls eine Pflichtverletzung begangen habe, nämlich einen Verstoß gegen die Aufklärungspflicht. Dieser damalige Personalchef sei der heutige Weihbischof Puff. Die in dem Gutachten genannte Pflichtverletzung soll jetzt sachgerecht bewertet werden, so das Erzbistum.

Kardinal Woel­ki kündigte unterdessen die Berufung einer unabhängigen Kommission zur weiteren Aufklärung der Fälle sexualisierter Gewalt in seinem Erzbistum an. Was mit den zwei Kölner Weihbischöfen und dem Hamburger Erzbischof Stephan Heße nun passiert, liegt allein in den Händen von Papst Franziskus.

Anders als in Köln hat das Bistum Münster keine Juristen und keine Kanzlei, sondern eine Historikerkommission unter Prof. Dr. Thomas Großbölting mit der Aufarbeitung der Personalakten beauftragt. Die Studie soll umfassend den Kontext sexueller Gewalt beleuchten und im Frühjahr 2022 vorliegen. „Die Historiker haben freien Zugang zu allen Akten, die sie sehen wollen. Die gehen einfach ins Bistumsarchiv“, unterstreicht Bistumssprecher Stephan Kronenburg die vollständige Unabhängigkeit der Kommission. Zusätzlich werden Interviews mit Betroffenen geführt.

Im Kontext der 1960er bis 1980er Jahre fielen bei einem im Dezember 2020 präsentierten Zwischenergebnis bereits die Namen der damals zuständigen Bischöfe Joseph Höffner (1906-1987), Heinrich Tenhumberg (1915-1979) und Reinhard Lettmann (1933-2013). Auch die mit Personalangelegenheiten befassten Abteilungsleiter und Generalvikare wie etwa Werner Thissen, heute emeritierter Erzbischof von Hamburg, kamen ins Blickfeld. Die Forscher gehen bislang für den Zeitraum von 1945 bis 2018 insgesamt von etwa 300 Opfern und etwa 200 Beschuldigten im Bistum Münster aus. Kronenburg rechnet für Münster derzeit nicht mit Amtsenthebungen, da die möglicherweise schuldhaft verstrickten Personen entweder schon gestorben oder längst emeritiert seien.

Im Herbst 2021 soll sich auch im Bistum Münster eine Kommission konstituieren, die dann ab 2022 die Ergebnisse der Großbölting-Gruppe aufgreifen und Konsequenzen erarbeiten soll.