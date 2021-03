Dutzende Obstbäume zerstört: 15 000 Euro Schaden

Paderborn (dpa/lnw) - Unbekannte haben in Paderborn 56 Obstbäume abgeschnitten und damit einen Schaden von etwa 15 000 Euro angerichtet. Die Bäumchen seien erst vor kurzem auf einer Wiese gepflanzt worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Demnach schlugen die Täter in der Nacht zum Donnerstag zu, vermutlich mit einer Astschere. «Es ist kaum zu glauben», schrieb die Polizei in ihrer Mitteilung. Die Beamten suchten Zeugen.

Von dpa