Kutschaty wirft Laschet «Blindflug durch Pandemie» vor

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der SPD-Oppositionsführer im NRW-Landtag, Thomas Kutschaty, hat der schwarz-gelben Landesregierung einen «Blindflug» durch die Corona-Pandemie vorgeworfen. Die meisten Schulen hätten die versprochenen Corona-Tests noch nicht bekommen, sagte der SPD-Fraktionschef am Freitag in einer Sondersitzung des Landtags. Die Regierung trage die Verantwortung für die Verunsicherung in den Schulen und habe immer noch keine Teststrategie.

Von dpa