NRW-Wirtschaftsminister Pinkwart für weitere Lockerungen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nordrhein-Westfalens Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) hat sich in einem Interview für weitere Lockerungen der Corona-Beschränkungen ausgesprochen. Durch die Impfungen der über 80-Jährigen, der Vorerkrankten und der Pflegekräfte sei schon sehr viel erreicht worden, sagte Pinkwart am Freitag in dem Podcast «19 - die Chefvisite» des «Dub Unternehmer-Magazins» (Hamburg). «Das müsste jetzt nur auch von der Politik anerkannt werden.»

Von dpa