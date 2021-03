49-Jähriger in Düsseldorf niedergeschossen: U-Haft

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nach einem Schuss auf einen 49-Jährigen in Düsseldorf hat die Mordkommission den mutmaßlichen Schützen gefasst. Ein 29-Jähriger sitze in Untersuchungshaft, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Die Ermittler gehen davon aus, dass sich das Opfer und der Tatverdächtige kennen. Der 29-Jährige wohne in Düsseldorf. Angaben zur Nationalität machten die Ermittler nicht. Zudem werde gegen drei weitere Personen wegen einer möglichen Tatbeteiligung ermittelt, hieß es.

Von dpa