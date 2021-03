Bundesliga: Leipzigs Orban stellt Saisonrekord im Passen auf

Bielefeld (dpa) - RB Leipzigs Abwehrspieler Willi Orban hat sich am Freitagabend den Saisonrekord für die meisten Pässe in einem Spiel geholt. Der 28-Jährige übertraf beim 1:0-Sieg bei Arminia Bielefeld mit 163 Zuspielen Bayer Leverkusens Edmond Tapsoba, der mit 136 Pässen bislang die meisten in nur einer Partie der Saison 2020/21 gespielt hatte. Auch Orbans Teamkollege Lukas Klostermann zog auf der Alm an Tapsoba vorbei, der 24-Jährige spielte 147 Pässe. Orban kam auf eine Passquote von 94 Prozent, Klostermann auf 96 Prozent.

Von dpa