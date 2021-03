Düsseldorf (dpa) - Der neue Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland, Thorsten Latzel , wird am heutigen Samstag ins Amt eingeführt. Nach einem Gottesdienst in der Düsseldorfer Johanneskirche sprechen Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU), der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki und der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, Grußworte.

Der 50-jährige Theologe Latzel war bisher Direktor der Evangelischen Akademie Frankfurt. Die Landessynode hatte ihn im Januar an die Spitze der mit 2,4 Millionen Mitgliedern zweitgrößten evangelischen Landeskirche gewählt. Der bisherige Präses Manfred Rekowski geht nach achtjähriger Amtszeit in den Ruhestand. Die rheinische Kirche erstreckt sich über Gebiete in NRW, Rheinland-Pfalz, Hessen und des Saarlands.

Latzel hatte unter anderem den weiteren Einsatz der Kirche für Flüchtlinge als eine wichtige Aufgabe genannt. Die Kirche wolle zudem den Menschen in der belastenden Zeit der Corona-Pandemie Hoffnung geben und sich weiter stark um den Kontakt zu ihren Mitgliedern bemühen.

Der im hessischen Biedenkopf geborene Latzel studierte Theologie in Marburg und Heidelberg und war als Pfarrer in Hessen tätig. Er leitete von 2005 bis 2012 das «Projektbüro Reformprozess» der EKD.

