Tankschiff läuft im Rhein auf Grund

Düsseldorf (dpa/lnw) - Ein Tankschiff ist auf dem Rhein in Düsseldorf auf Grund gelaufen. Es sei niemand verletzt worden, teilte die Feuerwehr am Samstag auf der Webseite der Stadt mit. Am Freitagabend war das Schiff in Höhe des Rheinalleetunnels auf eine Untiefe gestoßen und fahrunfähig liegen geblieben. Bei einer ersten Erkundung stellten die Einsatzkräfte fest, dass der Tanker unbeschädigt war. Daraufhin befestigten sie ihn an einem Frachter. Dieser löste das Schiff vom Grund und zog es zurück in den Strom. Rund 50 Feuerwehrleute waren dabei im Einsatz.

Von dpa