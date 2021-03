Streifenwagen kracht gegen Brückenpfeiler

Mülheim (dpa/lnw) - Ein Streifenwagen ist in Mülheim gegen einen Brückenpfeiler gekracht. Zwei Beamte wurden dabei schwer verletzt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Am frühen Morgen war der 33 Jahre alte Fahrer des Polizeiautos aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen den Pfeiler einer Eisenbahnbrücke gefahren. Seine 33 Jahre alte Kollegin und er erlitten schwere Verletzungen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Von dpa