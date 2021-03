DFB-Vizepräsidentin: Kann Ärger der Spielerinnen verstehen

Frankfurt/Main (dpa) - DFB-Vizepräsidentin Hannelore Ratzeburg hat verständnisvoll auf den Offenen Brief der Bundesliga-Fußballerinnen mit Bezug auf Gladbachs U23-Trainer Heiko Vogel reagiert. «Ich kann den großen Ärger der Spielerinnen verstehen und nachvollziehen, dass sie sich dazu öffentlich Gehör verschaffen», sagte Ratzeburg in einer am Samstag vom Deutschen Fußball-Bund veröffentlichten Stellungnahme.

Von dpa