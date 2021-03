Schalke-Aufsichtsratschef von Rangnick-Absage «überrascht»

Gelsenkirchen (dpa) - Der Schalker Aufsichtsratschef Jens Buchta hat sich «überrascht» über die Absage Ralf Rangnicks zu einer möglichen Rückkehr als Sportvorstand geäußert. «Das erste Gespräch mit seinem Management am vergangenen Donnerstag war sehr konstruktiv und inhaltlich wertvoll», sagte der Aufsichtsratvorsitzende des FC Schalke am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. «Der Aufsichtsrat war entschlossen, in einer für die kommende Woche vereinbarten zweiten Runde eine Einigung mit Ralf Rangnick zu erreichen.»

Von dpa