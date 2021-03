Bellingham-Abstellung wieder möglich

Köln (dpa) - Die Corona-Beschränkungen sorgen bei Borussia Dortmund vor den WM-Qualifikationsspielen weiterhin für turbulente Tage. «Wir waren im Daueraustausch und unsere Ärzte sind im Dauerstress», sagte Sportdirektor Michael Zorc am Samstag bei Sky. Nachdem ab Sonntag Großbritannien in Deutschland nicht mehr als Virusvariantengebiet eingestuft wird, scheint die Abstellung von Jude Bellingham (17) für die WM-Qualifikationsspiele der englischen Fußball-Nationalmannschaft gegen San Marino (25. März), in Albanien (28. März) und gegen Polen (31. März) wieder möglich.

Von dpa