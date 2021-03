Christoph Kramer: Trainer-Debatte bei Gladbach ist «Quatsch»

Mönchengladbach (dpa) - Der frühere Fußballweltmeister Christoph Kramer hat einen Zusammenhang zwischen der Abschiedsankündigung von Trainer Marco Rose und der jüngsten Misere von Borussia Mönchengladbach bestritten. «Ich find's brutalen Quatsch, diese Diskussion um den Trainer und ob wir alles für ihn geben», sagte der 30-Jährige im ZDF-«Sportstudio» am Samstagabend. «Jeder Mensch kann seine eigene Antwort finden, was er machen würde, wenn seine Situation so ist. Da sagt keiner: «Ach, morgen gebe ich mir keine Mühe mehr, in dem, was ich mache.»»

Von dpa