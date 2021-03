NRW-Gastgewerbe fordert Urlaubsmöglichkeit im Inland

Neuss (dpa/lnw) - Trotz steigender Corona-Infektionszahlen fordern Nordrhein-Westfalens Hoteliers und Gastronomen von der Politik, Urlaub im Inland zu ermöglichen. Es sei nicht nachvollziehbar, dass Deutsche zum Osterurlaub nach Mallorca fahren können, aber nicht in Hotels in der Eifel oder im Sauerland privat übernachten dürfen, teilt der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) NRW in Neuss mit. «Wir sind nachweislich kein Pandemietreiber, und so wollen wir endlich auch behandelt werden.» Die Hygienekonzepte der Branche funktionierten, so der Dehoga. Das staatliche Impfmanagement und die Teststrategie funktionierten hingegen nicht.

Von dpa