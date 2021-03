Piraten wollen mit Pflegeexpertin in den Bundestag einziehen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Piratenpartei will mit der Gesundheitsexpertin Sandra Leurs in den Bundestag einziehen. Der NRW-Landesverband legte in Düsseldorf seine Liste für die Bundestagswahl fest - die Krefelderin setzte sich gegen drei Mitbewerber durch und rückte auf Platz eins, wie die Partei am Sonntag mitteilte. Das deutsche Gesundheits- und Pflegesystem gehöre auf den Prüfstand und müsse geändert werden, sagte Leurs, die zehn Jahre lang als Altenpflegerin gearbeitet hat. Zudem sprach sie sich für eine «repressionsfreie Drogenpolitik» aus. Ihre Chancen auf ein Mandat in Berlin sind schlecht: 2017 holten die Piraten bei der Bundestagswahl nur 0,4 Prozent der Stimmen.

Von dpa