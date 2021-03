Trotz Vereinbarung: Düsseldorf ohne Karaman gegen Bochum

Düsseldorf (dpa) - Fortuna Düsseldorf muss im Spitzenspiel der 2. Fußball-Bundesliga gegen den VfL Bochum am Montag (20.30 Uhr/Sky) trotz einer vorherigen Absprache mit dem türkischen Verband auf Stürmer Kenan Karaman verzichten. «Wir hatten zuerst ein Agreement mit dem türkischen Verband, dass Kenan das Spiel für uns machen darf», sagte Trainer Uwe Rösler am Sonntag: «Dann wurde in Frankreich beschlossen, dass die Spieler nach der Einreise in Quarantäne müssen.» Deshalb reisen vier Profis nicht an und der türkische Verband habe seine Zusage zurückgezogen.

Von dpa