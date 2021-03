Bayer mit Wirtz und Bailey: Khedira will Punkte für Hertha

Berlin (dpa) - Peter Bosz verändert die Startformation von Bayer Leverkusen nach dem enttäuschenden 1:2 gegen Arminia Bielefeld nur auf zwei Positionen. In der Partie der Fußball-Bundesliga bei Hertha BSC starten der erstmals für die Nationalmannschaft nominierte Teenager Florian Wirtz und Leon Bailey anstelle von Nadiem Amiri und dem wegen eines positiven Corona-Tests fehlenden Moussa Diaby am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) im Olympiastadion. Der Tabellen-Sechste will beim Berliner Krisenclub den Abstand zu den Champions-League-Rängen nicht noch größer werden lassen.