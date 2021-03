Völler traut Matthäus Job als Bundestrainer zu

München (dpa) - Rudi Völler sieht in seinem früheren DFB-Teamkollegen Lothar Matthäus einen geeigneten Kandidaten für die Nachfolge von Bundestrainer Joachim Löw im Sommer. «Dass Lothar dafür qualifiziert wäre, ist doch ganz klar», sagte der Geschäftsführer von Bayer Leverkusen am Sonntag im TV-Sender Sky. «Lothar, der kann das. Aber wie die anderen auch, die da in der Verlosung sind, die können das natürlich alle», ergänzte Völler, der mit Matthäus 1990 Weltmeister geworden war und in der Fußball-Nationalmannschaft gespielt hatte.

Von dpa