Geflügelpest-Verdacht: 30 000 Hennen müssen getötet werden

Delbrück (dpa/lnw) - Wegen des Verdachts auf Geflügelpest müssen in Delbrück (Kreis Gütersloh) 30 000 Junghennen getötet werden. Am Montagmorgen werde dies durch die Begasung mit Kohlendioxid geschehen, teilte der Kreis Paderborn am Sonntag mit. Laut Geflügelpestverordnung müssen die Tiere im Seuchenbestand schon bei einem deutlichen klinischen Verdacht getötet werden. Zudem wird eine Überwachungszone um das vermutete Infektionsgeschehen eingerichtet, in der Hühner, Enten, Gänse und anderes Geflügel auf anderen Höfen in ihren Haltungen bleiben müssen. Wenn das Friedrich-Löffler-Institut die Geflügelpest bestätigt, können die Schutzmaßnahmen verschärft werden.

Von dpa