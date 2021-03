Alster-Damen und HTHC-Herren mit Siegen zum Auftakt

Hamburg (dpa/lno) - Titelverteidiger Club an der Alster ist der Auftakt in den dritten Teil der Feldhockey-Meisterschaft der Damen geglückt. Am Sonntag setzte sich der Tabellendritte der A-Gruppe bei Rot-Weiss Köln mit 4:2 (2:0) durch. Trotz des Sieges kritisierte Trainer Jens George: «Das war phasenweise noch ein bisschen wild.» Mit Blick auf die Spiele in der Euro Hockey League (EHL) in zwei Wochen müsse «noch viel passieren», meinte der Coach.

Von dpa