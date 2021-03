Corona-Wochenwert in NRW weiter über der Marke von 100

Der 100er-Wert und war beim letzten Corona-Gipfel von Bund und Ländern als Grenzwert für eine Notbremse definiert worden. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet ( CDU ) hatte am Freitag im Landtag gesagt, dass die von Bund und Ländern vereinbarte Notbremse landesweit angewendet werde. Das gesamte Land werde als Maßstab genommen. Wenn die Inzidenz landesweit mehr als drei Tage in Folge über 100 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern in sieben Tage liege, greife die Notbremse. Diese sieht laut Bund-Länder-Beschluss wieder härtere Lockdown-Regeln vor.

Am Montag beraten Bund und Länder über das weitere Vorgehen. Angesichts der deutlich steigenden Infektionszahlen rücken wieder schärfere Corona-Beschränkungen bis in die Osterzeit näher, wenn sich Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten per Videokonferenz am Nachmittag zusammenschalten.

