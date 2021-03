Das Oberverwaltungsgericht in Münster hat mit sofortiger Wirkung die Beschränkungen im Einzelhandel für NRW „vorläufig außer Vollzug gesetzt“. Das hat das Gericht am Montagmorgen mitgeteilt. Die Vorgaben in der Corona-Schutzverordnung verstießen gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz, urteilten die Richter. Damit dürfen alle Geschäfte in NRW ab sofort ohne Beschränkungen öffnen.In der Schutzverordnung hatte die Landesregierung eine von der Verkaufsfläche abhängige Kundenbegrenzungen sowie eine Anmelderegelung festgelegt, von der jedoch Buchhandlungen, Schreibwaren- und Blumengeschäfte sowie Gartenmärkte ausgenommen waren. Die unterschiedlichen Beschränkungen verstoßen nach Ansicht des 13. Senats „in ihrer Ausgestaltung gegen den verfassungsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz“.

Keine unzulässigen Differenzierungen

Darum haben die Richter die „Regelungen vorläufig außer Vollzug gesetzt“. Das bedeutet, das „ab sofort im Einzelhandel in NRW keine Kundenbegrenzung pro Quadratmeter mehr gilt und das Erfordernis der Terminbuchung entfällt“, urteilten die Richter. Der Senat erklärte aber zudem, dass es de Land unbenommen sei, auch kurzfristig neue Regelungen zu treffen, die keine unzulässigen Differenzierungen enthält.

Angesichts der gravierenden Folgen, die ein erneuter Anstieg der Infektionszahlen für "Leben und Gesundheit einer Vielzahl von Menschen" hätte, sind Einschränkungen im Einzelhandel aus Sicht der Richter "voraussichtlich" gerechtfertigt.