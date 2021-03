Wagenheber gibt nach: Mann unter Auto eingequetscht

Gronau (dpa/lnw) - Bei Reparaturarbeiten unter einem selbst hochgebockten Auto ist in Gronau (Kreis Borken) ein 25-Jähriger unter dem Fahrzeug eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt worden. Er hatte das Auto mit einem Notfall-Wagenheber angehoben, um unter die Karosserie zu gelangen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Bei den Arbeiten gab die Hebekonstruktion nach und klemmte den Mann zwischen gepflastertem Boden und Wagen ein. Durch Klopfen habe er noch auf sich aufmerksam machen können. Die Feuerwehr rückte aus und konnte ihn mit Hilfe eines Hydraulikkissens befreien. Der Rettungsdienst brachte den Mann mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus.

Von dpa