Bremens Ilia Gruev wird Co-Trainer bei Arminia Bielefeld

Bremen (dpa) - Ilia Gruev wird Werder Bremen verlassen und als Co-Trainer zu Arminia Bielefeld wechseln. Das teilten beide Clubs am Montag mit. Gruev war bei Werder zuletzt in der Scoutingabteilung verantwortlich für die Begleitung der ausgeliehenen Spieler, nachdem Chefcoach Florian Kohfeldt nach dem Fast-Abstieg in der vergangenen Saison seinen Trainerstab umgebaut hatte. In Bielefeld wird der 51 Jahre alte Gruev als Assistent des neuen Trainers Frank Kramer arbeiten.

Von dpa