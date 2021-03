Ex-Bundesrichter Fischer kritisiert «Dämonisierung» Woelkis

Der Strafrechtler Björn Gercke hatte in der vergangenen Woche ein Gutachten zum Umgang des Erzbistums Köln mit Missbrauchsvorwürfen vorgestellt. Woelki war darin entlastet worden. «Ich habe aufgrund des Gutachtens den Eindruck, dass der Kardinal Woelki keineswegs der Oberschurke ist, dass er aber gleichwohl zum Sündenbock gemacht werden soll.» Fischer war Vorsitzender des 2. Strafsenats des Bundesgerichtshofs und ist Autor zahlreicher Fachbücher und Kolumnist.

«Sehr wenige Organisationen haben objektiv so viel zur Aufklärung und Aufarbeitung beigetragen wie die katholische Kirche », sagte der 67-Jährige. «Der Deutsche Sportbund ist es sicher nicht, der da an vorderster Stelle steht. Oder der Deutsche Fußball-Bund oder all die anderen Vereine und Organisationen, in denen Machtmissbrauch, sexueller Missbrauch, Demütigung von Menschen vorgekommen ist und weiter vorkommt. Und insoweit verwundert es schon, wie geradezu hasserfüllt derzeit der Stab über der katholischen Kirche gebrochen wird.»

Fischer wies darauf hin, dass das Gutachten aufgrund der zur Verfügung stehenden Akten 314 Verdachtsfälle von sexuellem Missbrauch im Erzbistum Köln im Zeitraum von 1975 bis 2018 dokumentiert habe. Ob das im Verhältnis viel oder wenig sei, lasse sich kaum einschätzen. Die Polizeiliche Kriminalstatistik führe allein für das Jahr 2018 16 833 Geschädigte durch Taten gegen die sexuelle Selbstbestimmung auf. Solche Taten seien in allen gesellschaftlichen Schichten und Strukturen anzutreffen, die Kirchen nähmen da keine besonders herausgehobene Position ein. Das Gutachten habe auch nicht die Aufgabe gehabt, kriminalistisch nach Fällen zu suchen, sondern die Kultur des Umgangs damit in den kirchlichen Organisationen zu untersuchen.

Fischer, der sich selbst als «tief ungläubig» bezeichnet, findet es verwunderlich, wenn jetzt Tausende Gläubige aufgrund der ans Licht gekommenen Taten aus der Kirche austreten. «Sie müssten dann ja aus vielen Organisationen austreten, denen sie angehören, ja sie könnten im Grunde noch nicht mal mehr ihre Kinder zur Schule schicken, denn überall passiert ja sowas. Die Kirche besteht doch nicht nur aus einigen Verschwörern in bunten Gewändern. Die allermeisten Fälle sind ja zu Zeiten passiert, als jeder wusste, dass Kinder zum Beispiel in Internaten von Priestern oder Nonnen geschlagen und gedemütigt wurden. Das waren Verhältnisse, die bis zu einem gewissen Grad von allen Gläubigen mitgetragen wurden.»

Das Kölner Gutachten zeige unter anderem auch, dass Eltern vielfach gar nicht gewollt hätten, dass die Taten verfolgt wurden. «Weil sie dann nämlich zum Beispiel in ihrem Dorf isoliert gewesen wären.»

Woelki will an diesem Dienstag weitere Maßnahmen und Konsequenzen aus dem Gutachten vorstellen. Er hat bereits zwei Weihbischöfe und einen Kirchenrichter beurlaubt.

