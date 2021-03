Unbekannte stehlen Taxi-Schlüssel

Moers (dpa/lnw) - Unbekannte haben in Moers (Kreis Wesel) einem Taxifahrer den Fahrzeugschlüssel gestohlen. Der 75 Jahre alte Fahrer hatte am Montagabend drei Personen in seinen Wagen mitgenommen, wie die Polizei am Dienstagmorgen in Wesel mitteilte. Als er den Fahrpreis verlangte, bedrängten ihn die Fahrgäste demnach, entwendeten den Schlüssel und flüchteten. Der Mann sei unverletzt geblieben. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Von dpa